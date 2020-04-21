МОЗ планує продовжити карантин до 12 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На найближчому засіданні уряду МОЗ пропонуватиме продовжити карантинні заходи в Україні до 12 травня, але з деякими послабленнями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є", - наголосив Степанов.
За його словами, МОЗ буде пропонувати пом’якшення карантинних заходів.
"Наприклад, прогулянки парками, але ці прогулянки будуть чітко обмежені щодо кількості осіб і засобів індивідуального захисту. Ми будемо пропонувати для відкриття відвідування наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, термоскринінгу", - сказав Степанов.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко подаватиме уряду проект постанови про продовження карантину як мінімум до 12 травня.