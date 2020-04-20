Ляшко запропонує уряду продовжити карантин в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко подаватиме уряду проект постанови про продовження карантину як мінімум до 12 травня. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Як санітарний лікар України буду готувати подання (уряду – ред.) про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись вже в понеділок (27 квітня – ред.)", – повідомив головний санітарний лікар.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.