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Ляшко запропонує уряду продовжити карантин в Україні

Ляшко запропонує уряду продовжити карантин в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко подаватиме уряду проект постанови про продовження карантину як мінімум до 12 травня. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Як санітарний лікар України буду готувати подання (уряду – ред.) про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись вже в понеділок (27 квітня – ред.)", – повідомив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Українські Національні Новини

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