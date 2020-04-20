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Шмигаль - Зеленському: пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати, повідомили в Офісі.

Також в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики.

Додатково Президент подякував Національній гвардії за допомогу з розвантаженням літаків, які привозять засоби захисту.

“Дякую керівнику Нацгвардії та прошу передати нашу щиру подяку всьому особовому складу”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, влада готує компенсації тим, хто втратив майно через пожежі на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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