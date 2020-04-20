Шмигаль - Зеленському: пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.