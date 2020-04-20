Влада готує компенсації тим, хто втратив майно через пожежі на Житомирщині - ОП

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У зв’язку з пожежами на Житомирщині місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим мешканцям, а Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже на поточному тижні. Про це доповіли Президенту України Володимиру Зеленському на нараді з урядовцями та представниками правоохоронних органів, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно — і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період”, — наголосив Зеленський.

Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато згорілих будинків були порожніми.

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Жертв серед населення немає, повідомили Главі держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства щодо заходів протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

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