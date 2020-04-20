Національна гвардія розпочала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України створили спеціальну групу з протидії підпалам, а Національна гвардія України розпочала антидиверсійну операцію в лісі. Про це у себе в Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
Так, Аваков розповів, що вчора під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні було виявлено чотири “феномени” на площі близько 100 м. Він опублікував фото вогнища в лісі.
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"Добре, що поруч були сили і вдалося швидко згасити... Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створено спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі...", - написав Аваков.
Нагадаємо, Аваков розповів про ситуацію з пожежами на Житомирщині та у Чорнобильській зоні.