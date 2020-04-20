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У МВС показали, як працює військова техніка на пожежах у Житомирській області

У МВС показали, як працює військова техніка на пожежах у Житомирській області

Київ • УНН

 • 39157 перегляди

КИЇВ. 20 квітня УНН. Міністерство внутрішніх справ України показало у відеоролику, як працює важка військова техніка на пожежах у Житомирській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

“Військовослужбовці 26 артилерійської бригади та 72 окремої механізованої бригади направили в зону лиха екіпажі пожежних танків, які пробивають просіки в лісових масивах, проорюють протипожежні рови, припиняючи таким чином поширення вогню”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Аваков розповів про ситуацію з пожежами на Житомирщині та у Чорнобильській зоні.

Як повідомлялося, останній раз такі масштабні пожежі на Житомирщині були 24 роки тому.

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