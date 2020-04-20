В МВД показали, как работает военная техника на пожарах в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля УНН. Министерство внутренних дел Украины показало в видеоролике, как работает тяжелая военная техника на пожарах в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Военнослужащие 26 артиллерийской бригады и 72 отдельной механизированной бригады направили в зону бедствия экипажи пожарных танков, которые пробивают просеки в лесных массивах, пропахивают противопожарные рвы, прекращая таким образом распространение огня", - говорится в сообщении.
Напомним, Аваков рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне.
Как сообщалось, последний раз такие масштабные пожары в Житомирской области были 24 года назад.