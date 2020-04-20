Аваков розповів про ситуацію з пожежами на Житомирщині та у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні з чотирьох осередків пожежі один локалізовано. У Житомирській області з чотирьох осередків локалізовано два. Про це у себе в Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“За підсумками роботи вчора і вночі — вранці провели обліт зон пожеж. Щодо Чорнобиля. У зоні з 4 осередків один локалізований. Щодо Житомира — з 4 локалізовано 2. При цьому не дуже хороший на сьогодні прогноз щодо вітру - до 20 м/с - це сильний вітер. Наземні сили та авіація працюють як треба!” — написав Аваков.
Нагадаємо, станом на 7:00 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.