Аваков рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован. В Житомирской области из четырех очагов локализировано два. Об этом у себя в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобылю. В зоне с 4 очагов один локализирован. По Житомиру - с 4 локализировано 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз относительно ветра - до 20 м / с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!" - написал Аваков.
Напомним, по состоянию на 7:00 20 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.