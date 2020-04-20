На Житомирщині і в Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 7:00 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1322 осіб та 292 одиниць техніки, з них від ДСНС 1168 людей особового складу та 235 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС, якими 19 квітня здійснено 93 скиди – 186 т води.

На Житомирщині станом на 7:00 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Виступовицького та Бережестського лісництв, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 596 осіб та 76 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 людей особового складу та 15 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П ДСНС, якими 19 квітня здійснено 15 скидів – 120 т води.

Як відомо, 16 квітня поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки.

Нагадаємо, востаннє такі масштабні пожежі на Житомирщині були 1996 року.

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