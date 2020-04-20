В Житомирской области и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 20 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в очагах пройденных огнем.
Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 1322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 93 сброса - 186 т воды.
В Житомирской области по состоянию на 7:00 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицкого и Бережестского лесничеств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов - 120 т воды.
Как известно, 16 апреля вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки.
Напомним, последний раз такие масштабные пожары в Житомирской области были в 1996 году.