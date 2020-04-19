Последний раз такие масштабные пожары в Житомирской области были в 1996 году - Гослесагентство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Последний раз такие масштабные пожары на Житомирщине было 24 года назад. На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Сегодня председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым совершили облет лесов Житомирской области.
"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - сообщил председатель Гослесагентства.
Напомним, пожары в Житомирской области охватили уже более 4000 гектаров территорий.