Последний раз такие масштабные пожары в Житомирской области были в 1996 году - Гослесагентство

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Последний раз такие масштабные пожары на Житомирщине было 24 года назад. На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.