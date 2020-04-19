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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 4116 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 104847 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130410 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Последний раз такие масштабные пожары в Житомирской области были в 1996 году - Гослесагентство

Последний раз такие масштабные пожары в Житомирской области были в 1996 году - Гослесагентство

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Последний раз такие масштабные пожары на Житомирщине было 24 года назад. На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Сегодня председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым совершили облет лесов Житомирской области.

"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - сообщил председатель Гослесагентства.

Напомним, пожары в Житомирской области охватили уже более 4000 гектаров территорий.

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