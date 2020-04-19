Востаннє такі масштабні пожежі на Житомирщині були 1996 року - Держлісагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Останній раз такі масштабні пожежі на Житомирщині були 24 роки тому. Цього разу Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер сягав 35 метрів за секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.
Сьогодні голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даниловим здійснили обліт лісів Житомирщини.
"Нових загорянь у лісових масивах Житомирської області не зафіксовано. Вчорашні злагоджені дії лісівників та пожежників ДСНС дали свій результат. На сьогодні залишилося дві пожежі, які зараз ліквідовуються, там працює авіація. Великого задимлення вже немає", - повідомив Голова Держлісагентства.
Нагадаємо, пожежі у Житомирській області охопили вже понад 4 тисячі гектар територій.