Пожежі у Житомирській області охопили вже понад 4 тисячі гектар територій - Чечоткін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На нараді, що відбулась у неділю за участі секретаря РНБО Олексія Данілова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив про площу лісових пожеж на території Житомирської області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС.
"Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що від 16 квітня на території Житомирської області триває пожежа. Вона охопила територію 4 090 гектар", - зазначили у МВС.
На даний момент, зі слів очільника ДСНС, над ліквідацією пожежі працює більше 1055 осіб особового складу - як рятувальники, так і працівники Держлісагенства та більше 100 одиниць техніки.
"Станом на сьогодні локалізовано 5 великих пожеж, 4 у стані ліквідації, саме тут працюють великі пожежні літаки "Ан-32П". Вночі працювали над тим, щоб пожежа не розповсюдилась на територію Білорусі. Планується, що сьогодні вдасться ліквідувати ще 2 пожежі. Сьогодні зранку розвідка відпрацювала найбільш критичну ділянку. Визначила координати і вже сьогодні авіація ДСНС відпрацює саме цю область. Вчора авіація здійснила 21 скид води. Завдяки цьому вдалося врятувати чотири населені пункти, наразі там працює особовий склад. Сили авіації направлені на болотисту місцевість, де неможливо використовувати наземну техніку", - зазначив Чечоткін.
Що стосується Чорнобильської зони, то, з його слів, загрози розповсюдження вогню поки що немає.
"Наразі продовжується локалізація 4 осередків вогню. Вчора піднявся вітер і було розповсюдження вогню, однак, силам ДСНС вдалося це зупинити. До ліквідації пожежі залучено понад 700 осіб та понад 150 одиниць техніки. В тому числі і важка техніка ДСНС та ЗСУ. Звісно, працює авіація. Робота триває цілодобово", - наголосив очільник ДСНС.
Чечоткін наголосив, що по всій Україні критично впав рівень води. Тому Державне агентство лісового господарства та Державне агентство водних ресурсів працюють над тим, щоб підняти рівень води у річках.
Як повідомлялося в УНН, правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – суховії та навмисний підпал.