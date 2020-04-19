Пожежі у Житомирській області охопили вже понад 4 тисячі гектар територій - Чечоткін

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На нараді, що відбулась у неділю за участі секретаря РНБО Олексія Данілова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив про площу лісових пожеж на території Житомирської області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС.