Пожары в Житомирской области охватили уже более 4 тысяч гектар территорий - Чечеткин

"Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что от 16 апреля на территории Житомирской области продолжается пожар. Он охватил территорию 4090 га", - отметили в МВД.

На данный момент, по словам главы ГСЧС, над ликвидацией пожара работает более 1055 человек личного состава - как спасатели, так и работники Гослесагентства и более 100 единиц техники.

"По состоянию на сегодня локализованы 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты "Ан-32П". Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще 2 пожара. Сегодня утром разведка отработала наиболее критическую область. Определила координаты и уже сегодня авиация ГСЧС отработает именно эту область. Вчера авиация совершила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав. Силы авиации направлены на болотистую местность, где невозможно использовать наземную технику", - отметил Чечеткин.

Что касается Чернобыльской зоны, то, по его словам, угрозы распространения огня пока нет.

"Сейчас продолжается локализация 4 очагов огня. Вчера поднялся ветер и было распространение огня, однако, силам ГСЧС удалось это остановить. К ликвидации пожара привлечено более 700 человек и более 150 единиц техники. В том числе и тяжелая техника ГСЧС и ВСУ. Конечно, работает авиация. Работа продолжается круглосуточно", - подчеркнул глава ГСЧС.

Чечеткин отметил, что по всей Украине критически упал уровень воды. Поэтому Государственное агентство лесного хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов работают над тем, чтобы поднять уровень воды в реках.

Как сообщалось в УНН, правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.