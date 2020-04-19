У МВС назвали дві версії виникнення пожеж у Житомирській області

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив сьогодні під час засідання оперативного штабу в Овручі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС.