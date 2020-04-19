У МВС назвали дві версії виникнення пожеж у Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив сьогодні під час засідання оперативного штабу в Овручі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС.
"Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні у Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарєв. Ведеться слідство", - заявив Аваков.
Зазначається, що нарада відбулася за участі секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області та Держлісагенства. Делегація здійснила обліт над територією пожежі в Житомирській області.
"Не можна відкидати і недбалого ставлення до природи. Коли молодики дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали декілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття скраю лісу", - зазначив міністр.
Голова ДСНС наголосив, що від 16 квітня на території Житомирської області триває пожежа. Вона охопила територію 4 090 гектарів. На даний момент над ліквідацією пожежі працює більше 1055 осіб особового складу, це як рятувальники, так і працівники Держлісагенства та більше 100 одиниць техніки. На місці працюють рятувальники та працівники лісового господарства, їх залучили з усіх господарств області.
Як повідомлялося в УНН, раніше у ДСНС пояснили причину довготривалого гасіння пожежі на Житомирщині.