У ДСНС пояснили причину довготривалого гасіння пожежі на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі. Про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
"Стосовно ситуації на території Житомирської області з гасінням лісових пожеж. На ранок 19 квітня у Столичанському, Бережецькому, Виступовицькому лісництвах проводяться заходи з ліквідації 9 осередків горіння і тління трави лісової підстилки, як по периметру, так і всередині осередків. Є можливість доступу для особового складу і техніки. Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг", - сказав Демчук.
З його слів, для створення мінералізованих смуг та розчистки доріг залучені трактори господарських підприємств та важка інженерна техніка ЗСУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі: ДСНС залучила вертольоти.