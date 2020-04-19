В ГСЧС объяснили причину длительного тушения пожара в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Длительный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожара. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"Что касается ситуации на территории Житомирской области с тушением лесных пожаров. На утро 19 апреля в Столичанськом, Бережецком, Виступовицком лесничествах проводятся мероприятия по ликвидации 9 очагов горения и тления травы лесной подстилки, как по периметру, так и внутри ячеек. Есть возможность доступа личного состава и техники. Длительный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожара из-за сильной захаращенности лесных массивов и отсутствием дорог", - сказал Демчук.
По его словам, для создания минерализованных полос и расчистки дорог привлечены тракторы хозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника ВСУ.
Как сообщалось ранее в УНН, в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара: ГСЧС привлекла вертолеты.