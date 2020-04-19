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У Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі: ДСНС залучила вертольоти

У Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі: ДСНС залучила вертольоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Зоні відчуження Чорнобильської АЄС триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти. Про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

"У зоні відчуження продовжується вжиття заходів з локалізації та гасіння 4 осередків пожеж поблизу населених пунктів Корогод, Крива Гора та Рудьки. У лісових масивах працює важка інженерна техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил та Нацгвардії", - сказав Демчук.

З його слів, у важкодоступних та болотистих ділянках пробиваються дороги для проїзду пожежної техніки до окремих осередків пожежі.

"Працює пожежна авіація, зокрема три вертольоти. Об’єкт "Укриття", сховища відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти державного агенства з управління зоною відчуження функціонують у звичайному режимі. Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень. До ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження залучено 700 осіб та більше 150 одиниць техніки", - повідомив він.

Як повідомлялося раніше в УНН, станом на 7:00, на Житомирщині і у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.

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