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В Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара: ГСЧС привлекла вертолеты

В Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара: ГСЧС привлекла вертолеты

Киев  •  УНН

 • 20722 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"В зоне отчуждения продолжается принятие мер по локализации и тушению 4 очагов пожаров вблизи населенных пунктов Корогод, Кривая Гора и Рудьки. В лесных массивах работает тяжелая инженерная техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил и Нацгвардии", - сказал Демчук.

По его словам, в труднодоступных и болотистых участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники к отдельным очагам пожара.

"Работает пожарная авиация, в том числе три вертолета. Объект "Укрытие", хранилища отработанного ядерного топлива и другие объекты государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. К ликвидации лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено 700 человек и более 150 единиц техники", - сообщил он.

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на 7:00, в Житомирской области и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.

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