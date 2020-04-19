В Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара: ГСЧС привлекла вертолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"В зоне отчуждения продолжается принятие мер по локализации и тушению 4 очагов пожаров вблизи населенных пунктов Корогод, Кривая Гора и Рудьки. В лесных массивах работает тяжелая инженерная техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил и Нацгвардии", - сказал Демчук.
По его словам, в труднодоступных и болотистых участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники к отдельным очагам пожара.
"Работает пожарная авиация, в том числе три вертолета. Объект "Укрытие", хранилища отработанного ядерного топлива и другие объекты государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. К ликвидации лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено 700 человек и более 150 единиц техники", - сообщил он.
Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на 7:00, в Житомирской области и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.