На Житомирщині і у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 7:00 19 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 320 км мінералізованих смуг.
До гасіння залучено 723 людини та 154 одиниці техніки, з них від ДСНС 579 людей особового складу та 112 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 18 квітня здійснено 208 скидів – 416 т води).
На Житомирщині станом на 7:00 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Виступовицького та Бережестського лісництва, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 960 чоловік та 156 одиниць техніки, з них від ДСНС 185 чоловік особового складу та 43 одиниці техніки, у тому числі три літаки АН-32П ДСНС (18 квітня здійснено 21 скид – 168 т води).
Як відомо, 16 квітня поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки.
Нагадаємо, стан повітря у Києві може покращитися, починаючи з 20 квітня.