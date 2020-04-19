На Житомирщині і у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 7:00 19 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.