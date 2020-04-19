Стан повітря у Києві може покращитися, починаючи з 20 квітня - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Стан повітря у Києві покращиться, починаючи з 20 квітня. Про це розповів під час брифінгу ДСНС заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Ці забруднення, які спостерігаються у місті Києві, є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрям на північний і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві, повідомив Прокопенко.
Також він вкотре наголосив, що забруднення повітря у столиці не пов’язане із пожежами у Зоні відчуження у Чорнобилі.
“Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю знаходиться в межах нижче ГДК”, - сказав він.
Прокопенко зауважив, що такі показники є характерними для весняного періоду, окрім завислих речовин, та оцінюються як не критичні для населення.
Нагадаємо, Київ третій день підряд очолює рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям.