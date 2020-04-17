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Київ знову потрапив у лідери міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir

Київ знову потрапив у лідери міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir

Київ • УНН

 • 15200 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 23:00 п'ятниці Київ знову потрапив у лідери міст світу з найбруднішим повітрям. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародний сервіс QIAir, який відстежує індекс якості повітря.

У окремих районах Києва індекс повітря позначається як “небезпечний”, загальний індекс забруднення у столиці - 315.

Найбільший індекс забруднення спостерігається у Дарницькому (326) і Оболонському районах столиці (322).

Напередодні у повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

обмежити перебування на відкритому повітрі;
тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

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