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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24242 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72464 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126986 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127945 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев снова попал в лидеры городов мира с самым грязным воздухом - QIAir

Киев снова попал в лидеры городов мира с самым грязным воздухом - QIAir

Киев  •  УНН

 • 15191 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 23:00 пятницы Киев снова попал в лидеры городов мира с самым грязным воздухом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международный сервис QIAir, который отслеживает индекс качества воздуха.

В отдельных районах Киева индекс воздуха обозначается как "опасный", общий индекс загрязнения в столице - 315.

Наибольший индекс загрязнения наблюдается в Дарницком (326) и Оболонском районах столицы (322).

Накануне в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;
держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

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