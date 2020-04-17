Киев снова попал в лидеры городов мира с самым грязным воздухом - QIAir
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 23:00 пятницы Киев снова попал в лидеры городов мира с самым грязным воздухом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международный сервис QIAir, который отслеживает индекс качества воздуха.
В отдельных районах Киева индекс воздуха обозначается как "опасный", общий индекс загрязнения в столице - 315.
Наибольший индекс загрязнения наблюдается в Дарницком (326) и Оболонском районах столицы (322).
Накануне в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
ограничить пребывание на открытом воздухе;
держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.