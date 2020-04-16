У повітрі Києва зафіксовані продукти горіння з Чорнобильської зони: людей просять зачинити вікна та не виходити на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У столиці в повітрі зафіксували продукти горіння та задимленість. Фахівці просять людей зачинити вікна і не виходити на вулицю. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
“У Києві спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння (заміри були зроблені о 21:30). Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, у пресслужбі КМДА зазначили, що радіаційний фон у столиці — в межах норми.
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Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:
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- обмежити перебування на відкритому повітрі;
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- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
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- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
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- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
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- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
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“Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря телефоном”, — повідомили у київській держадміністрації.
Нагадаємо, станом на вечір через сильний вітер у Чорнобильській зоні з’явилися нові осередки тління. Раніше повідомлялось, що відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається.