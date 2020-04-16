В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Чернобыльской зоны: людей просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице в воздухе зафиксировали продукты горения и задымленность. Специалисты просят людей закрыть окна и не выходить на улицу. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
“В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер”, — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе КГГА отметили, что радиационный фон в столице — в пределах нормы.
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Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
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- ограничить пребывание на открытом воздухе;
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- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
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- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
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- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
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- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
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“Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу”, — сообщили в киевской администрации.
Напомним, по состоянию на вечер-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления. Ранее сообщалось, что открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается.