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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46063 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54625 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Чернобыльской зоны: людей просят закрыть окна и не выходить на улицу

В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Чернобыльской зоны: людей просят закрыть окна и не выходить на улицу

Киев  •  УНН

 • 15279 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице в воздухе зафиксировали продукты горения и задымленность. Специалисты просят людей закрыть окна и не выходить на улицу. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

“В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер”, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе КГГА отметили, что радиационный фон в столице — в пределах нормы.

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Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

“Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу”, — сообщили в киевской администрации.

Напомним, по состоянию на вечер-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления. Ранее сообщалось, что открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается.

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