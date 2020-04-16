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Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції оцінив вплив пожежі у Зоні відчуження

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції оцінив вплив пожежі у Зоні відчуження

Київ • УНН

 • 43025 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції надав оцінку радіологічних впливів пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС як для України, так і для сусідніх країн. Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки України, передає УНН.

“Колеги із Інституту ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) здійснили ряд власних досліджень потенційного радіаційного впливу пожежі у глобальних просторових масштабах”, — повідомили у центрі.

Повідомляється, що радіоактивний викид оцінювався шляхом зворотного моделювання (використання доступних вимірювань) впродовж періоду з 3 по 12 квітня 2020 року, моделювання дисперсії тривало до 14 квітня 2020 року.

“У звіті, зокрема, IRSN визначив рівні активності у повітрі, які можуть бути виявлені у Франції через рух повітряних мас, забруднених під час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Також у ньому надано оцінку радіологічних впливів як для України, так і для сусідніх країн. У дослідженні також надано підтвердження того, що, незважаючи на вищі, ніж зазвичай, активності цезію-137, які спостерігалися у повітрі Києва протягом пожежі, вони жодним чином не позначаться на здоров’ї населення”, — повідомили в ДНТЦ ЯРБ.

Також у центрі зазначили, що разом з іншими науковими установами України та Європи здійснюють спостереження за радіаційною ситуацією у зв’язку із пожежею у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

Як повідомляв УНН, у вівторок пожежу, що тривала більше тижня у Чорнобильській зоні відчуження, вдалось загасити.

Станом на сьогодні 17:00 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.

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