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Институт ядерной и радиационной безопасности Франции оценил влияние пожара в зоне отчуждения

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции оценил влияние пожара в зоне отчуждения

Киев  •  УНН

 • 43013 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции предоставил оценку радиологических воздействий пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС как для Украины, так и для соседних стран. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Украины, передает УНН.

"Коллеги из Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) осуществили ряд собственных исследований потенциального радиационного воздействия пожара в глобальных пространственных масштабах", - сообщили в центре.

Сообщается, что радиоактивный выброс оценивался путем обратного моделирования (использование доступных измерений) в течение периода с 3 по 12 апреля 2020 года, моделирования дисперсии продолжалось до 14 апреля 2020 года.

"В отчете, в частности, IRSN определил уровни активности в воздухе, которые могут быть обнаружены во Франции из-за движения воздушных масс, загрязненных во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Также в нем дана оценка радиологических воздействий как для Украины, так и для соседних стран. В исследовании также предоставлено подтверждение того, что, несмотря на более высокие, чем обычно, активности цезия-137, которые наблюдались в воздухе Киева в течение пожара, они никоим образом не отразятся на здоровье населения", - сообщили в ГНТЦ ЯРБ.

Также в центре отметили, что вместе с другими научными учреждениями Украины и Европы осуществляют наблюдение за радиационной ситуацией в связи с пожаром в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Как сообщал УНН, во вторник пожар, который бушевал более недели в Чернобыльской зоне отчуждения, удалось потушить.

На сегодня 17:00 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средстваГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

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