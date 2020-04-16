Институт ядерной и радиационной безопасности Франции оценил влияние пожара в зоне отчуждения

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции предоставил оценку радиологических воздействий пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС как для Украины, так и для соседних стран. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Украины, передает УНН.