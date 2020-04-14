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Керівник Держекоінспекції: пожежу в Чорнобильській зоні вдалось загасити

Керівник Держекоінспекції: пожежу в Чорнобильській зоні вдалось загасити

Київ • УНН

 • 22176 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалось загасити. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, передає УНН.

“Друзі, отримав від Вас сотні повідомлень з питаннями. Особливо від журналістів. Вибачте, але в зоні і в лісі поганий зв’язок. Якщо коротко — пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті данні які є в нас — в цілому в нормі”, — написав він.

Фірсов закликав подякувати вогнеборцям, які 10 діб боролися з пожежою.

Водночас, за даними ДСНС, станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження ДСНС надавалася допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв. "Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", - сказано у повідомленні ДСНС на той час.

Зазначається, що інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг. 

Нагадаємо, станом на 7 годину 14 квітня у Чорнобильскій зоні відчуження тривало гасіння пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. 

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