Керівник Держекоінспекції: пожежу в Чорнобильській зоні вдалось загасити
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалось загасити. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, передає УНН.
“Друзі, отримав від Вас сотні повідомлень з питаннями. Особливо від журналістів. Вибачте, але в зоні і в лісі поганий зв’язок. Якщо коротко — пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті данні які є в нас — в цілому в нормі”, — написав він.
Фірсов закликав подякувати вогнеборцям, які 10 діб боролися з пожежою.
Водночас, за даними ДСНС, станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження ДСНС надавалася допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв. "Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", - сказано у повідомленні ДСНС на той час.
Зазначається, що інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.
Нагадаємо, станом на 7 годину 14 квітня у Чорнобильскій зоні відчуження тривало гасіння пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.