Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження: рятувальники скинули авіацією 538 т води
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 7 годину у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій України.
“Станом на 7 год. 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння пожеж залучено 415 чоловік та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 227 скиди — 538 т води).
Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський анонсував на сьогодні звіт голови ДСНС про стан пожеж у Чорнобильскій зоні.
Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. З того часу гасіння окремих осередків вогня продовжується, але у пресцентрі надзвичайників перестали повідомляти про площу пожежі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині встановили палія, який спричинив чергову пожежу в зоні ЧАЕС