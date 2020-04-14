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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31084 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39764 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сбросили авиацией 538 т воды

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сбросили авиацией 538 т воды

Киев  •  УНН

 • 15939 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

“По состоянию на 7 ч. 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросов — 538 т воды).

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский анонсировал на сегодня отчет председателя ГСЧС о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне.

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. С тех пор тушение отдельных очагов огня продолжается, но в пресс-центре чрезвычайников перестали сообщать о площади пожара.

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