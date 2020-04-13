На Київщині встановили палія, який спричинив чергову пожежу в зоні ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Поліцейські Київщини встановили чоловіка, який причетний до виникнення чергової пожежі у зоні ЧАЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МВС.
“Сьогодні, 13 квітня, близько 14-ї години, сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС. Це вже третій осередок вогню у зоні відчуження. Поліцейські оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Як з’ясувалось, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім рештки тліючого багаття завантажив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що коли чоловік повернувся на те місце, то бачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував рятувальникам, чи до поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Однак пожежа вже поширилась.
“Вітром перекинуло вогонь на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа. Рятувальники наразі продовжують боротьбу з вогнем на теорії Чорнобильської АЕС”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що за даним фактом буде відкрите кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, уряд виділить майже 45 млн грн з резервного фонду на гасіння пожеж під Чорнобилем.