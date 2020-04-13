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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киевской области установили поджигателя, который вызвал очередной пожар в зоне ЧАЭС

В Киевской области установили поджигателя, который вызвал очередной пожар в зоне ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 43997 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Полицейские Киевской области установили мужчину, который причастен к возникновению очередного пожара в зоне ЧАЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.

"Сегодня, 13 апреля, около 14 часов, произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Полицейские оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра загрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя", - говорится в сообщении.

Указано, что когда человек вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако пожар уже распространился.

"Ветром перебросило огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар. Спасатели пока продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС", - указано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, правительство выделит почти 45 млн грн из резервного фонда на тушение пожаров под Чернобылем.

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