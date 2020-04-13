Уряд виділить майже 45 млн грн з резервного фонду на гасіння пожеж під Чорнобилем
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Уряд виділить 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення додаткових заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.
“Відповідне розпорядження, ініційоване Мінекоенерго, прийнято на засіданні уряду. Згідно з розпорядженням, має бути виділено коштів у сумі 44862,9 тис. грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що додаткові заходи для запобігання пожежам необхідні з огляду на те, що, за повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталося 27 пожеж на площі близько 70 га.
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Крім того, за інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму та значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми, що призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України. Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, оскільки може призвести до забруднення територій радіоактивним пилом.
Нагадаємо, що станом на 7 годину у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.
Також нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Гасіння окремих осередків вогня досі триває.