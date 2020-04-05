Рятувальники розповіли про перебіг лісової пожежі у Чорнобильській зоні відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Чорнобильській зоні відчуження, в суботу, 4 квітня розпочалась масштабна лісова пожежа. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), у вогні знаходяться близько 20 гектарів лісу поблизу села Володимирівка Котовського лісництва в Київській області, передає УНН.
За даними відомства, до гасіння пожежі залучено понад 90 пожежників і 18 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П і один вертоліт Мі-8.
При цьому гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках, проте, як зазначено в повідомленні, загрози населеним пунктам немає.
“Станом на 20:00 (суботи) верхової пожежі не спостерігається”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві зафіксовано майже 150 пожеж в екосистемі за останні 12 днів.