Спасатели рассказали о статусе масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения, в субботу, 4 апреля начался масштабный лесной пожар. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в огне находятся около 20 гектаров леса вблизи села Владимировка Котовского лесничества в Киевской области, передает УНН.
По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8.
При этом тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках, однако, как отмечается в сообщении, угрозы населенным пунктам нет.
“По состоянию на 20:00 (субботы) верхового пожара не наблюдается”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней.