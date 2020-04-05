Спасатели рассказали о статусе масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82551 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102006 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101313 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109189 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97461 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104326 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106381 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Спасатели рассказали о статусе масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

Спасатели рассказали о статусе масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения, в субботу, 4 апреля начался масштабный лесной пожар. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в огне находятся около 20 гектаров леса вблизи села Владимировка Котовского лесничества в Киевской области, передает УНН.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8.

При этом тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках, однако, как отмечается в сообщении, угрозы населенным пунктам нет.

“По состоянию на 20:00 (субботы) верхового пожара не наблюдается”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней.

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