В Києві зафіксовано майже 150 пожеж в екосистемі за останні 12 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Києві за останні 12 днів зафіксовано майже 150 пожеж в екосистемах загальною площею понад 30 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею більше 30 га. Продовжується ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га. На вул. Івана Виговського зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га“,- йдеться в повідомленні.
Також лише за останню добу у Київський області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 га. Усі пожежі було ліквідовано.
“Пожежі в екосистемах дуже складні й небезпечні, адже велику площу займання досить важко локалізувати. У кожної пожежі є свої наслідки: загибель звірів, забруднення повітря, зниження родючості землі”, — зазначається в повідомленні.
У КМДА ще раз наголосили і закликали ян бути відповідальними, берегти природу і не провокувати пожежі в екосистемах. Підпали, паління сміття, листя – це порушення закону, яке тягне за собою штрафи та кримінальну відповідальність
Нагадаємо, в ніч з п’ятниці на суботу поблизу села Жарки, що на Полтавщині, вигоріло 38 га сухої трави та лісової підстилки.