В Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано почти 150 пожаров в экосистемах общей площадью более 30 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба КГГА.
"В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га", - говорится в сообщении.
Также только за последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары были ликвидированы.
"Пожары в экосистемах очень сложные и опасные, ведь большую площадь возгорания достаточно трудно локализовать. В каждой пожара есть свои последствия: гибель животных, загрязнение воздуха, снижение плодородия земли", - отмечается в сообщении.
В КГГА еще раз подчеркнули и призвали киевлян быть ответственными, беречь природу и не провоцировать пожары в экосистемах. Поджоги, сжигание мусора, листьев - это нарушение закона, которое влечет за собой штрафы и уголовную ответственность
Напомним, в ночь с пятницы на субботу вблизи села Жарки, что на Полтавщине, выгорело 38 га сухой травы и лесной подстилки.