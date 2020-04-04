В Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90105 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101431 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103559 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102742 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110875 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100103 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104729 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106516 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней

В Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней

Киев  •  УНН

 • 12258 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано почти 150 пожаров в экосистемах общей площадью более 30 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба КГГА.

"В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Также только за последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары были ликвидированы.

"Пожары в экосистемах очень сложные и опасные, ведь большую площадь возгорания достаточно трудно локализовать. В каждой пожара есть свои последствия: гибель животных, загрязнение воздуха, снижение плодородия земли", - отмечается в сообщении.

В КГГА еще раз подчеркнули и призвали киевлян быть ответственными, беречь природу и не провоцировать пожары в экосистемах. Поджоги, сжигание мусора, листьев - это нарушение закона, которое влечет за собой штрафы и уголовную ответственность

Напомним, в ночь с пятницы на субботу вблизи села Жарки, что на Полтавщине, выгорело 38 га сухой травы и лесной подстилки.

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