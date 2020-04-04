Вночі на Полтавщині виникла пожежа на 38 га: до гасіння залучили 119 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В ніч з п'ятниці на суботу поблизу села Жарки, що на Полтавщині, вигоріло 38 га сухої трави та лісової підстилки. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“3 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Жарки Кобеляцького району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу було ліквідовано лише о 6 год. 4 квітня.
“Пожежу ліквідовано на площі 38 га”, — додали рятувальники.
Зазначається, що до гасіння залучалось 119 чоловік та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 75 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки.
Нагадаємо, у четвер на Київщині, у селі нові Петрівці у Вишгородському районі, горів трав’яний настил.