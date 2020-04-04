Ночью на Полтавщине возник пожар на 38 га: к тушению привлекли 119 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В ночь с пятницы на субботу вблизи села Жарки, что в Полтавской области, выгорело 38 га сухой травы и лесной подстилки. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“3 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Жарки Кобеляцкого района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был ликвидирован лишь в 6 час. 4 апреля.
“Пожар ликвидирован на площади 38 га”, — добавили спасатели.
Отмечается, что к тушению привлекалось 119 человек и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 75 человек личного состава и 18 единиц техники.
Напомним, в четверг в Киевской области, в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе, горел травяной настил.