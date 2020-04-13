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Зеленський анонсував звіт голови ДСНС про пожежі у Чорнобильскій зоні: Суспільство має знати правду

Зеленський анонсував звіт голови ДСНС про пожежі у Чорнобильскій зоні: Суспільство має знати правду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський подякував вогнеборцям за їх роботу при гасінні пожежі у Чорнобильскій зоні відчуження та анонсував завтрашній звіт перед ним від голови ДСНС Миколи Чечоткіна щодо ситуації з пожежами. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці”, — написав Президент.

Нагадаємо, що уряд виділить 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення додаткових заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.

Як раніше повідомляв УНН, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Гасіння окремих осередків вогня досі триває.

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