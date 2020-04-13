Зеленский анонсировал отчет председателя ГСЧС о пожарах в Чернобыльской зоне: Общество должно знать правду

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил пожарных за их работу при тушении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и анонсировал завтрашний отчет перед ним от головы ГСЧС Николая Чечеткина по ситуации с пожарами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.