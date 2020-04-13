Зеленский анонсировал отчет председателя ГСЧС о пожарах в Чернобыльской зоне: Общество должно знать правду

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54343 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77620 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76588 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101669 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82743 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102226 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105717 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130808 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130282 просмотра

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Зеленский анонсировал отчет председателя ГСЧС о пожарах в Чернобыльской зоне: Общество должно знать правду

Зеленский анонсировал отчет председателя ГСЧС о пожарах в Чернобыльской зоне: Общество должно знать правду

Киев  •  УНН

 • 16615 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил пожарных за их работу при тушении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и анонсировал завтрашний отчет перед ним от головы ГСЧС Николая Чечеткина по ситуации с пожарами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности”, — написал президент.

Напомним, что правительство выделит 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как ранее сообщал УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение отдельных очагов огня происходит до сих пор.

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