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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 342 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Руководитель Госэкоинспекции: пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

Руководитель Госэкоинспекции: пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

Киев  •  УНН

 • 22166 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает УНН.

"Друзья, получил от Вас сотни сообщений с вопросами. Особенно от журналистов. Извините, но в зоне и в лесу плохая связь. Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал он.

Фирсов призвал поблагодарить пожарников, которые 10 суток боролись с пожаром.

В то же время, по данным ГСЧС, по состоянию на 10:00 14 апреля в Зоне отчуждения ГСЧС оказывалась помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского, Лубянского и Денисовицкого лесничеств. "Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении ГСЧС за то время.

Отмечается, что инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Напомним, по состоянию на 7 часов 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалось тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

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