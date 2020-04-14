Руководитель Госэкоинспекции: пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает УНН.
"Друзья, получил от Вас сотни сообщений с вопросами. Особенно от журналистов. Извините, но в зоне и в лесу плохая связь. Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал он.
Фирсов призвал поблагодарить пожарников, которые 10 суток боролись с пожаром.
В то же время, по данным ГСЧС, по состоянию на 10:00 14 апреля в Зоне отчуждения ГСЧС оказывалась помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского, Лубянского и Денисовицкого лесничеств. "Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении ГСЧС за то время.
Отмечается, что инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.
Напомним, по состоянию на 7 часов 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалось тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.