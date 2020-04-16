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ДСНС про пожежну ситуацію у Зоні відчуження: відкритого вогню немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.

“Станом на 7 год. 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається”, — йдеться у повідомленні.

Інженерною технікою створено 260 км мінералізованих смуг.

Зазначається, що всього до гасіння було залучено 530 чоловік та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС 425 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки пожеж у зоні відчуження: МОЗ рекомендує не виходити на вулицю зранку

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.

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