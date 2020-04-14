Потрібно ще декілька днів, щоб повністю загасити тління після пожежі у Зоні відчуження – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін Володимиру Зеленському на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.
Так, на запитання Президента, коли саме зупиниться горіння у Зоні відчуження, Чечоткін відповів, що пожежі вже немає.
Зеленському також доповіли, що напередодні, після 16-ї години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС скерувала більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі. Дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше.
"Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується", – повідомив Чечоткін.
Одночасно з гасінням пожежі на території Зони відчуження ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами, додав він.
Національна поліція поінформувала, що напередодні поблизу двох осередків пожежі було затримано паліїв, проводяться слідчі дії. Одного громадянина України підозрюють у підпалі близько семи гектарів сухостою.
Нагадаємо, раніше сьогодні т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалось загасити.