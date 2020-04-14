Потрібно ще декілька днів, щоб повністю загасити тління після пожежі у Зоні відчуження – ДСНС

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін Володимиру Зеленському на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.