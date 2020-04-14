Нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление после пожара в зоне отчуждения - ГСЧС

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин Владимиру Зеленскому на ежедневной селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.