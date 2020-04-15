Наслідки пожеж у зоні відчуження: МОЗ рекомендує не виходити на вулицю зранку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Внаслідок пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у повітрі накопичились частки горіння, тож особливо людям з хронічними захворюваннями варто обмежити пересування вулицею, зокрема - у ранковий час. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"З 3 квітня у зоні відчуження ЧАЕС триває пожежа, але радіаційний фон, станом на 14 квітня, у Житомирській, Київській областях та місті Києві - є повністю у межах норми і складає 0,11 мікрорентген/годину", - сказав Степанов.
З його слів, у контексті радіаційного фону - небезпеки немає.
"У той же час, ми моніторимо ситуацію і бачимо підвищення різних часток горіння в повітрі, тому радимо всім людям, особливо які мають хронічні захворювання, захворювання легень або серцево-судинні захворювання, обмежити свій вихід на вулицю у ранковий час, коли концентрація цих часток в повітрі найвища, пити більше води, робити вологе прибирання приміщення", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ДСНС відзвітувались про пожежну ситуацію у Чорнобильскій зоні: тліють пеньки та деревина.