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У ДСНС відзвітувались про пожежну ситуацію у Чорнобильскій зоні: тліють пеньки та деревина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.

"Станом на 7 год. 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - повідомили рятувальники.

Зазначається, що всього до гасіння були залучені 521 людина та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 чоловік особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди – 6 т води).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа не зашкодила ЧАЕС та оминула “Рудий ліс” - управління зоною відчуження

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.

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