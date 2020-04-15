У ДСНС відзвітувались про пожежну ситуацію у Чорнобильскій зоні: тліють пеньки та деревина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.
"Станом на 7 год. 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - повідомили рятувальники.
Зазначається, що всього до гасіння були залучені 521 людина та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 чоловік особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди – 6 т води).
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.