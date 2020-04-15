В ГСЧС отчитались о пожарной ситуации в Чернобыльской зоне: тлеют пеньки и древесина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, передает УНН.
“По состоянию на 7 ч. 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается”, — сообщили спасатели.
Отмечается, что всего к тушению были привлечены 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сброса — 6 т воды).
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Напомним, ранее сообщалось, что нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.