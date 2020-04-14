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Пожежа не зашкодила ЧАЕС та оминула “Рудий ліс” - управління зоною відчуження

Пожежа не зашкодила ЧАЕС та оминула “Рудий ліс” - управління зоною відчуження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У зоні відчуження вогонь наблизився безпосередньо до об’єктів Чорнобильської АЕС. Основні осередки знаходились в районі кількох селищ, проте оминули ділянку, що мала назву “Рудий ліс”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає УНН.

“Протягом минулої доби в зоні відчуження тривали численні пожежі, внаслідок яких вогонь наблизився безпосередньо до об’єктів Чорнобильської АЕС. Так, осередки пожеж знаходилися в районі с. Новий Мир, с. Стара Рудня, с. Кливини та с. Чистогалівка, де спостерігалося горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки.

В районі села Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку, яка колись називалася „Рудим лісом“, вийшов до залізничної станції Янів, яка розташована в 2,2 кілометра від ЧАЕС”, - йдеться у повідомленні.

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Також спостерігалося горіння трав’яної підстилки на дамбі водоймища-охолоджувача, зокрема, між дамбою та річкою, що на правому березі Прип’яті.

Повідомляється, що осередки відкритого вогню фіксувалися в безпосередній близькості до відкритого розподільчого пристрою Чорнобильської АЕС та майданчику тимчасового складування технологічних матеріалів.

Силами вогнеборців згадані осередки загорянь біля промислового майданчику станції були локалізовані й загашені.

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“У результаті пожежі об’єкти ДСП ЧАЕС не постраждали. На території майданчику тимчасового складування технологічних матеріалів згоріли 2 господарчо-побутові вагончики. Впливу вогню на обладнання відкритого розподільчого пристрою не відбулося”, - повідомили в управлінні.

Зазначається, що радіаційна обстановка на ЧАЕС нормальна, значення нижче контрольних рівнів. Стан устаткування об’єктів ЧАЕС відповідає регламентам.

Станом на 14 годину 14 квітня поточного року пожежна загроза об’єктам ЧАЕС відсутня.

Раніше УНН писав, що загрози для Чорнобильської атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів в зоні відчуження — немає.

Нагадаємо, що потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.

Українські Національні Новини

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